Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а каким местом камуноиды относят себя к Илье Муромецу, князю Владимиру, Алеше Поповичу? ...или они тоже камунизды, по...Депутат КПРФ Обух...
  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...

40 очков Лаури Маркканена не спасли «Юту» от проигрыша «Портленду»

40 очков Лаури Маркканена не спасли «Юту» от проигрыша «Портленду»

«Юта» проиграла «Портленду» со счетом 115:127, несмотря на 40 очков и 12 подборов Лаури Маркканена. Финский форвард реализовал 14 из 23 с игры, 4 из 12 из-за дуги и 8 из 9 с линии штрафных.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх