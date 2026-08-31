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Новости Брянска

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Завтра похолодание до +15 градусов

Завтра похолодание до +15 градусов

Завтра ночью станет прохладнее, всего +15 градусов. А днём +23 — как одеться, чтобы комфортно?Сегодня, 31 августа, температура воздуха составляет +24 градуса.

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