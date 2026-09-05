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Отказалась от ранней славы и росла с бабушкой: какой стала 16-летняя дочь Владимира Жеребцова и Анастасии Паниной

Отказалась от ранней славы и росла с бабушкой: какой стала 16-летняя дочь Владимира Жеребцова и Анастасии Паниной

В шестнадцать лет дети всё чаще сами решают, как им жить и кем быть. Для актерской семьи Владимира Жеребцова и Анастасии Паниной этот момент наступил естественным образом: их единственная дочь Александра превратилась в высокую стройную девушку.

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