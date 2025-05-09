Курсант сделал предложение девушки во время парада Победы в Новосибирске

Молодому человеку помогли сослуживцы, всем взводом подойдя к ограждению площади Ленина.Пожалуй, одним из самых ярких событий новосибирского военного парада в честь 80-летия Победы, не связанный непосредственно с шествием, стал момент, случившийся после торжественного прохождения войск.