Зеленский отбирал деньги, как «конфеты у детей»: Трамп о помощи Украине — где благодарность?

Трамп раскритиковал Байдена за масштабы финансовой помощи Украине, подчеркнув, что это средства американских налогоплательщиков, и предложил уравнять финансовые взносы США и Европы, указав на несоразмерность помощи, учитывая географическую близость Европы к конфликту.
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