Названы неубиваемые подержанные седаны, стоимостью до 800 тысяч рублей

Несмотря на то, что на вторичном рынке наблюдается постоянный рост стоимости авто, в настоящее время еще можно приобрести недорогой и «неубиваемый» транспорт в ценовом сегменте от 350 000 до 800 000 рублей.
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