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Челябинские школьники могут протестировать свои способности на выставке

Челябинские школьники могут протестировать свои способности на выставке

«Лаборатория будущего» открылась в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история». Успеть на первый этап выставки-тестирования можно до конца мая.

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