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Автошколы придумали новую схему развода для тех, кто не хочет покупать права

Автошколы придумали новую схему развода для тех, кто не хочет покупать права

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Автошколы придумали новую схему развода. Если раньше за деньги предлагали "решить вопрос" с правами, то теперь сразу создают проблемы в обучении, а потом предлагают заплатить за то, чтобы помочь их устранить.

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