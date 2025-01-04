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Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по количеству матчей с 30+ очками

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков в матчей против «Атланты» и стал лидером НБА по количеству матчей с 30+ очками, превзойдя рекорд Майкла Джордана.

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