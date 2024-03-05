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«Следовало бы выдворить». Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

«Следовало бы выдворить». Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с призывом выслать из страны послов стран Европейского союза (ЕС), которые отказались встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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Комментарии
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Сергей Евменеев
В бочку с цементом этих послов и отправить морем домой, в гомосячий  пидросоюз
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12 час.
Дудин Михаил
Если это их обязанности, а именно договариваться, то это саботаж. Гнать, принимать с понижением в статусе...
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9 час.

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