22,9 Пбит/с (~24 000 000 Гбит/с) — новый рекорд скорости сети от японских ученых Япон...

22,9 Пбит/с (~24 000 000 Гбит/с) — новый рекорд скорости сети от японских ученыхЯпонские ученые из Национального института информационных и коммуникационных технологий поставили новый рекорд по скорости передачи данных через оптоволокно.
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