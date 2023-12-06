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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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22,9 Пбит/с (~24 000 000 Гбит/с) — новый рекорд скорости сети от японских ученых Япон...

22,9 Пбит/с (~24 000 000 Гбит/с) — новый рекорд скорости сети от японских ученых Япон...

22,9 Пбит/с (~24 000 000 Гбит/с) — новый рекорд скорости сети от японских ученыхЯпонские ученые из Национального института информационных и коммуникационных технологий поставили новый рекорд по скорости передачи данных через оптоволокно.

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