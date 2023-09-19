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ВС России отразили атаку бригады нацистов на Краснолиманском участке

ВС России отразили атаку бригады нацистов на Краснолиманском участке

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Центр» Александр Савчук поделился данными об успехах, которых военнослужащие сумели достичь в рамках ведения сражений на Краснолиманском участке линии боевого соприкосновения.

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