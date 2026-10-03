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Русская Семёрка

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«Лабынкырский чёрт»: кого увидели советские геологи в якутском озере в 1953 году

Летом 1953 года на Оймяконском плоскогорье, в одном из самых холодных обитаемых мест планеты, начальник геологической партии записал в полевой дневник то, что увидел на озере.

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