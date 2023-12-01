💳 В Крыму рассказали, кто получит компенсацию за ущерб от разбушевавшейся стихии Предусмотрено 4 вида выплат, которые осуществляются через министерство труда и соцзащиты, в случае наступления ЧС, сообщил замминистра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник.