💳 В Крыму рассказали, кто получит компенсацию за ущерб от разбушевавшейся стихии Предусмотрено 4 вида выплат, которые осуществляются через министерство труда и соцзащиты, в случае наступления ЧС, сообщил замминистра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник.
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