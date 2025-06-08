Боец Грибник: российские БПЛА уничтожают РЭБ ВСУ в Запорожской области

Операторы 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й дивизии группировки войск «Днепр» ВС России уничтожают системы РЭБ ВСУ в районе населённого пункта Орехов в Запорожской области, рассказал командир взвода БПЛА с позывным Грибник.
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