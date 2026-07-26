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FiNE NEWS

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В Махачкале трое детей погибли в результате отравления бытовым газом

В одном из жилых домов Махачкалы три ребёнка скончались после отравления бытовым газом. Инцидент произошёл в доме на улице Бугленской, где дети самостоятельно открыли газовый кран, оставшийся доступным для них.

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