В Махачкале трое детей погибли в результате отравления бытовым газом

В одном из жилых домов Махачкалы три ребёнка скончались после отравления бытовым газом. Инцидент произошёл в доме на улице Бугленской, где дети самостоятельно открыли газовый кран, оставшийся доступным для них.
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