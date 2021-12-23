Рособрнадзор не хочет упрощать ЕГЭ из-за пандемии

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев дал понять, что содержание и уровень сложности Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году из-за пандемии коронавируса упрощать не планируется.