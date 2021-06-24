Бразилия обеспечила себе первое место в группе Кубка Америки

Сборная Бразилии одержала волевую победу над Колумбией (2:1) в 4-м туре Кубка Америки. «Селесао» набрали 9 очков в трех играх и гарантировали себе первое место в группе B, где в заключительном матче сыграют с Эквадором в ночь на понедельник.