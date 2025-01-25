В Индии выразили готовность соблюдать новые санкции в отношении РФ, но все равно ждут российскую нефть

Нью-Дели затеял очередную игру, правила которой подсказала ей прежняя администрация в Вашингтоне. В настоящий момент азиатский гигант демонстративно не пускает танкеры в свои порты, даже несмотря на полученную отсрочку по завершению операций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии