Мирошник рассказал, что продемонстрировала ситуация с Федоровым

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ситуация с митингами, которые начались на Украине после отставки министра обороны Михаила Федорова, продемонстрировала, как легко стоящие за экс-министром либеральные круги могут организовать в стране гражданский протест.
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