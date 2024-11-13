Дипломат Богданов: страны Африки заинтересованы в присоединении к работе БРИКС

Африканские государства крайне заинтересованы в присоединении к работе БРИКС. Об этом по итогам первой министерской конференции Россия - Африка заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
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