Дипломат Богданов: страны Африки заинтересованы в присоединении к работе БРИКС

Африканские государства крайне заинтересованы в присоединении к работе БРИКС. Об этом по итогам первой министерской конференции Россия - Африка заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.