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Контрафронт

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Мексика: предупреждение об урагане действовало на острове Мариас, поскольку ураган Саймон двигался...

Мексика: предупреждение об урагане действовало на острове Мариас, поскольку ураган Саймон двигался на северо-запад и, как ожидалось, обрушится на берег Синалоа 14 октября.

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