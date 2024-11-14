В Карелии начались съемки драматического сериала с Юлией Снигирь в главной роли

Сериал “Маяк” снимают в городе Сортавала, сообщили в администрации района. Над сценарием сериала, который покажет, насколько родительская поддержка и забота важны для детей, и к какой трагедии может привести отсутствие внимания родителей к проблемам подростков, работали Михаил Турбин (финалист премии «Большая книга» за роман «Выше ноги от земли») и Михаил Шульман («Улица Шекспира»).