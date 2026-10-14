Заместитель президента и председатель правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков заявил о необходимости создания специальных центров обработки данных (ЦОД) «судного дня» для хранения резервных копий и быстрого восстановления цифровых сервисов после крупных аварий и атак.
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