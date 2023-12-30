Зачем Захару Прилепину понадобилось присоединять Узбекистан - взгляд из Узбекистана

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Прилепин прав в одном . Более никаких экспериментов . Должна в идеале остаться одна Россия без внутренних границ и только под одним управлением -собственным , но главы регионов будут иметь и свой совещательный голос и ущемляться никогда не будут . Но самое главное без олигархов .