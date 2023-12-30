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Зачем Захару Прилепину понадобилось присоединять Узбекистан - взгляд из Узбекистана

Зачем Захару Прилепину понадобилось присоединять Узбекистан - взгляд из Узбекистана

Вести.UZ Захар Прилепин явно запутался в своих писательских метафорах и фантазиях. Он заявил, что следует срочно присоединить к России  бывшие советские республики, начиная с Узбекистана.

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Комментарии
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И
Иван
https://youtu.be/ASlRT7IlKks
Прилепин:- ""Россия без ПУТИНА!!!!""
YouTube
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15 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Прилепин прав в одном . Более никаких экспериментов . Должна в идеале остаться одна Россия без внутренних границ и только под одним управлением -собственным , но главы регионов будут иметь и свой совещательный голос и ущемляться никогда не будут . Но самое главное без олигархов .
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14 час.

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