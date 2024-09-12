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Новости Тамбова

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Чтобы избежать лишения свободы, тамбовчанка оплатила штраф в 200 тысяч рублей

Чтобы избежать лишения свободы, тамбовчанка оплатила штраф в 200 тысяч рублей

В Советское районное отделение судебных приставов на принудительное исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с тамбовчанки уголовного штрафа за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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