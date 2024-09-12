Чтобы избежать лишения свободы, тамбовчанка оплатила штраф в 200 тысяч рублей

В Советское районное отделение судебных приставов на принудительное исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с тамбовчанки уголовного штрафа за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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