По мнению военного эксперта, полковника тв отставке Аслана Нахушева в применении авиации по фронту есть настоящая проблема, которая, существенно снижает её эффективность — дефицит адекватных целей для ФАБов в ЗАБД.
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