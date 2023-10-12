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Ярость, рукоприкладство, ненависть: какими на самом деле были отношения Брежневой и Меладзе

Ярость, рукоприкладство, ненависть: какими на самом деле были отношения Брежневой и Меладзе

Отношения между Верой Брежневой и Константином Меладзе рухнули задолго до их скандального развода. После того, как Меладзе ушел от жены, он надеялся на счастье с красивой и энергичной Брежневой, но, кажется, сделал не тот выбор.

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Комментарии
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Алексей Самсонов
Вот накакать на них
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21 час.
СГ
Светлана Грушкина
Об подстилку всегда ноги вытирают. Не ходите девки замуж за грузин. Для грузин-грузинки, а для другой нации тумаки.
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19 час.

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