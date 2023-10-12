Ярость, рукоприкладство, ненависть: какими на самом деле были отношения Брежневой и Меладзе

Отношения между Верой Брежневой и Константином Меладзе рухнули задолго до их скандального развода. После того, как Меладзе ушел от жены, он надеялся на счастье с красивой и энергичной Брежневой, но, кажется, сделал не тот выбор.
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