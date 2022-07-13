Рыжее суперлуние над Россией

Россияне могли сегодня с 21.38 по московскому времени наблюдать так называемое "суперлуние". Этот термин был придуман в 1979 году журналом гороскопов и означает совпадение сразу двух астрономических явлений: сближения Луны с Землей и полнолуния.
Россияне могли сегодня с 21.38 по московскому времени наблюдать так называемое "суперлуние". Этот термин был придуман в 1979 году журналом гороскопов и означает совпадение сразу двух астрономических явлений: сближения Луны с Землей и полнолуния.
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