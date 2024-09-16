Калужанка бьет тревогу из-за несанкционированной свалки на окраине города

Жительница микрорайона Силикатный сообщила, что под ее окнами организовали несанкционированную свалку, на которой уже завелись крысыЖительница микрорайона Силикатный сообщила, что под ее окнами организовали несанкционированную свалку, на которой уже завелись крысы.