Попасть на «большую землю»: жители ЖК в Краснодаре тратят по часу и более, чтобы просто выехать из двора

Попасть на «большую землю»: жители ЖК в Краснодаре тратят по часу и более, чтобы просто выехать из двораЖители ЖК «Премьера» в микрорайоне Гидрострой в Краснодаре сняли печальное видео о попытках местных жителей попасть на своих машинах их дворов на городскую улицу автолюбителей.