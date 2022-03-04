"Роскосмос" прекратит подготовку к запускам аппаратов OneWeb с трех космодромов

"Все пуски со всех российских стартовых комплексов в Куру, на Байконуре и космодроме Восточный в интересах компании OneWeb прекратить", - цитирует ТАСС слова главы госкорпорации на заседании Комиссии по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.