Какой срок получил экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев по делу о взятке

Приговор по делу Фалилеева огласили в Ленинском районном суде Барнаула 19 января Ленинский районный суд Барнаула 19 января вынес приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву по делу о получении должностным лицом крупной взятки (ч.
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