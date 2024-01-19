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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Какой срок получил экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев по делу о взятке

Какой срок получил экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев по делу о взятке

Приговор по делу Фалилеева огласили в Ленинском районном суде Барнаула 19 января Ленинский районный суд Барнаула 19 января вынес приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву по делу о получении должностным лицом крупной взятки (ч.

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