Бойцы ВС РФ уничтожили установку М109 Paladin на херсонском направлении

РИАМО - 20 янв. Российские подразделения совместно с огнем артиллерии уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin на херсонском направлении СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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