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Мимо Земли пронесся астероид в виде арахиса: его засняли

Мимо Земли пронесся астероид в виде арахиса: его засняли

Планетарный радар NASA Goldstone, используя свою 70-метровую антенну, заснял астероид 2024 ON в форме арахиса всего за день до его ближайшего сближения с Землей, которое произошло 16 сентября 2024 года…Планетарный радар NASA Goldstone, используя свою 70-метровую антенну, заснял астероид 2024 ON в форме арахиса всего за день до его ближайшего сближения с Землей, которое произошло 16 сентября 2024 года…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Планетарный радар NASA Goldstone, используя свою 70-метровую антенну, заснял астероид 2024 ON в форме арахиса всего за день до его ближайшего сближения с Землей, которое произошло 16 сентября 2024 года…Планетарный радар NASA Goldstone, используя свою 70-метровую антенну, заснял астероид 2024 ON в форме арахиса всего за день до его ближайшего сближения с Землей, которое произошло 16 сентября 2024 года…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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