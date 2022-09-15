В МВД РФ призвали арестовать главу «Атомпромресурсов» по делу о мошенничестве

Следователи МВД призвали Тверской суд Москвы совершить заочный арест генерального директора инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко, которого обвиняют в рамках уголовного дела о мошенничестве в крайне крупном размере.