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В Санкт-Петербурге состоялся Кубок АСБ 3×3

27 ноября в Санкт-Петербурге, на территории «Севкабель Порт», состоялся Кубок АСБ 3×3. В нём приняли участие 28 студенческих команд – 16 мужских и 12 женских.

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