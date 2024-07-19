У национализированных предприятий ГК «Ариант» возникли серьезные проблемы с оборудованием и запчастями

У крупнейшего производителя вина «Кубань-Вино» и других компаний ГК «Ариант», конфискованных у семьи челябинских олигархов Аристовых – Кретовых, возникли серьезные проблемы с обеспечением импортным оборудованием и запчастями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии