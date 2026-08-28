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Ингеборга Дапкунайте: как актриса скрывала сына и почему решила стать матерью только в 54 года

Ингеборга Дапкунайте: как актриса скрывала сына и почему решила стать матерью только в 54 года

Долгое время Ингеборга Дапкунайте была уверена, что материнство не вписывается в её жизненные планы. Однако в 54 года актриса кардинально изменила свои взгляды, родив сына Алекса, а затем целого года скрывала его появление от публики и журналистов.

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