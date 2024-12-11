Онкоэндокринолог рассказал о симптомах узлов в щитовидной железе

Узловые образования щитовидной железы — распространенная проблема. Врач-онкохирург, онкоэндокринолог «СМ-Клиники» Максим Юдин рассказал «Известиям» 11 декабря о том, чем опасна патология, какими симптомами она проявляется и о современных методах лечения.