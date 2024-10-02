Какие наши годы.

Наряду со многими праздниками и памятными датами есть приятный праздник - День пожилых людей. Этот день даёт прекрасную возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, за доброту и мудрость.