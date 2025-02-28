Жаркое из картофеля и курицы: домашняя кухня

Не жалейте специй и обязательно дайте готовому блюду настояться — тогда жаркое получится с насыщенным ярким вкусом! 🔴Подписывайтесь на канал! К жаркому из курицы и овощей лучше всего поддавать квашеную капусту и соленые помидоры и огурцы.
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