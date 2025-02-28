Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 343 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gleb
    Я,тоже, уверен что к немцам это не имеет ни малейшего отношения. Хотя, как вариант ужина,весьма неплох.Самый вкусный нем...
  • Константин Самарин
    А немцы догадываются, что это их любимый ужин?Самый вкусный нем...
  • Ингерман Ланская
    котлеты без мяса? дык это ж  традиционное савейкае блюдо, можно сказать ноу-хавать, маде ин уссср - в каждой столовке...Смешали картошку ...

Жаркое из картофеля и курицы: домашняя кухня

Жаркое из картофеля и курицы: домашняя кухня

Не жалейте специй и обязательно дайте готовому блюду настояться — тогда жаркое получится с насыщенным ярким вкусом! 🔴Подписывайтесь на канал! К жаркому из курицы и овощей лучше всего поддавать квашеную капусту и соленые помидоры и огурцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх