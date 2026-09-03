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Регионы России

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Perplexity представила функцию Hybrid Compute в macOS для защиты конфиденциальных данных

Perplexity представила функцию Hybrid Compute в macOS для защиты конфиденциальных данных

Координатор Computer объединяет облачную и локальную части рабочего процесса, избавляя пользователя от необходимости вручную разбивать задачу на отдельные промпты.

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