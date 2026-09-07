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Газета.ру

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Мостовой назвал дебютный матч за "Локомотив" идеальным

Мостовой назвал дебютный матч за "Локомотив" идеальным

Вингер «Локомотива» Андрей Мостовой в своем Telegram-канале поделился эмоциями после дебютного матча за «Локомотив» в 7-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Балтики».

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