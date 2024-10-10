Автодорогу Усть-Кут – Уоян восстанавливают в Усть-Кутском районе

В 2024 году в Усть-Кутском районе приводят в нормативное состояние автодорогу Усть-Кут – Уоян. Работы сосредоточены на участке между Звездным и Усть-Кутом (44-60 км) и включают профилирование, уплотнение проезжей части и киркование покрытия.