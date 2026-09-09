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ТАСС

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Из-за схода с рельсов поезда в Польше пострадали не менее 20 человек

Из-за схода с рельсов поезда в Польше пострадали не менее 20 человек

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Как минимум 20 человек получили ранения и травмы в результате схода с рельсов пассажирского поезда на востоке Польши недалеко от населенного пункта Пшисуха.

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