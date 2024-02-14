Набиуллина: надо ввести период охлаждения при выдаче кредитов от 1 млн рублей

ЦБ РФ предлагает ввести период охлаждения при выдаче крупных кредитов от одного миллиона рублей. Об этой идее заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», сообщил «Интерфакс».
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