Обезжиренное или пожирнее. Ученый объяснила, какое молоко лучше выбирать

При снижении жирности продукта доля белка и минеральных веществ в пересчете на 100 миллилитров становится выше Молоко жирностью 3,2% можно считать оптимальным вариантом для большинства здоровых взрослых, у которых нет лишнего веса и повышенного уровня холестерина.