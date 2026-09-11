Обезжиренное или пожирнее. Ученый объяснила, какое молоко лучше выбирать

При снижении жирности продукта доля белка и минеральных веществ в пересчете на 100 миллилитров становится выше Молоко жирностью 3,2% можно считать оптимальным вариантом для большинства здоровых взрослых, у которых нет лишнего веса и повышенного уровня холестерина.
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