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Обезжиренное или пожирнее. Ученый объяснила, какое молоко лучше выбирать

Обезжиренное или пожирнее. Ученый объяснила, какое молоко лучше выбирать

При снижении жирности продукта доля белка и минеральных веществ в пересчете на 100 миллилитров становится выше Молоко жирностью 3,2% можно считать оптимальным вариантом для большинства здоровых взрослых, у которых нет лишнего веса и повышенного уровня холестерина.

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