Михаил Медведев: почему палач Николая II должен был ликвидировать Сталина

В расстреле царской семьи главным исполнителем был революционер Михаил Медведев. Примечательно, что свою причастность к убийству последнего российского императора он не только не отрицал, но и приписывал себе решающее действие.
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