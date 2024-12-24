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Картина дня. Финансы

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Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки СПГ

Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки СПГ

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что его страна прекратит поставки СПГ в Евросоюз, если компании QatarEnergy будет грозить штраф за нарушение критериев корпоративной устойчивости, включая выбросы углерода, права человека и трудовые права, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Financial Times.

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